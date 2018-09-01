Вест Хем драматично програв Вулверхемптону, Ярмоленко зіграв найбільше за весь час в АПЛ

Вест Хем і Вулверхемптон зустрічались у матчі 4-го туру АПЛ. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Перший класний момент створив на 4-й хвилині Феліпе Андерсон, який пробив низом з-за меж штрафного. Арнаутовіч спробував добити, але з нульового кута не влучив у ціль. Догерті відповів на 11-й – Фабіанскі витягнув м'яч з верхнього кута. Далі настала тривала пауза. Вест Хем прокинувся аж на 31-й. Снодграс, конкурент Ярмоленка, який вчетверте вийшов на заміну, змістився на лівий фланг і пробив у ближній кут, проте воротар збірної Португалії Патрісіу впевнено парирував.

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У схожому моменті вже Антоніо замикав простріл зліва – з тим же "успіхом". А ось форвард гостей Рауль Хіменес з вигідної позиції взагалі не влучив у ворота. Той же Антоніо виграв верхову боротьбу в центрі штрафного "вовків", але і його ударові забракло влучності.

Відразу по перерві Пеллегріні випустив Ярмоленка, який замінив Снодграса. Причому Андрій почав діяти разом з Арнаутовічем в центрі атаки, а наліво змістився Андерсон. Українець чудово відкрився і заробив кутовий, після якого Бальбуена потужно пробив, але не поцілив у площину. В іншій атаці екс-динамівець красиво розібрався в оточенні кількох захисників пасом п'ятою, м'яч влучив у щось схоже на руку суперника, та арбітр не призначив пенальті.

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На 57-й Ярмоленко подав зліва, Антоніо вистрілив головою, але воротар скасував асист нашого півзахисника сейвом у падінні. "Вулвз" відповіли своїм ударом з повітря – Фабіанскі також зупинив снаряд на самій лінії. І знову гостям вдалось надовго заспокоїти гру. Черговий вибух знову пов'язаний з Ярмоленком, який завершував комбінацію Арнаутовіча та Антоніо – удар неробочою правою встигла заблокувати парочка захисників.

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Провалом Фредерікса на правому фланзі Вест Хема ледь не скористався Хіменес з партнером – Фабіанскі героїчним виходом і сейвом відвернув загрозу. Рауль втратив ще одну розкішну нагоду забити. Хіменесу ніхто не заважав на межі воротарського, але він заплутався у своїх ногах. Арнаутовіч зробив собі момент, вибігши з центра поля на побачення з голкіпером, але Патрісіу зупинив потужний удар Марко.

Кінець у грі до першого гола був драматичним. Карлос Санчес обрізався у компенсований час, а джокер гостей Траоре прошив воротаря ударом у ближній кут. Вест Хем так і не набрав своє перше очко в сезоні, тож осідає на самому дні Прем'єр-ліги. Вулверхемптон, завдяки першій перемозі після повернення в еліту, з 5-ма балами виходить на 9-й рядок.

Англія. АПЛ 2018/19

Вест Хем – Вулверхемптон – 0:1

Гол: Адама Траоре, 90+3