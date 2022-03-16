"Якщо Антоніо не у формі, я не ризикуватиму. Він не той, з ким би я так вчинив. Загалом, якщо хтось не готовий грати, я не використовуватиму їх. Але річ у тім, що Майкл справді важливий з різних причин. Нам потрібна була якість Ярмоленка, щоб забити гол кілька днів тому. Нам цього не вистачало. Але Мік грає по-іншому... Нам потрібен Мік, але повністю готовий.

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Здається, зараз з Ярмоленком усе гаразд. Коли у тебе є такий момент у кар'єрі, іноді потрібно трохи часу, щоб повернутися, це непросто. Це був справді важливий момент для нього і для нас – він забив нам гол, який мав таке велике значення. Іноді швидко повернутись на той рівень не так просто. Андрій у хорошій формі і доступний. Він, безумовно, знадобиться у грі завтра", – цитує Мойєса FootballLondon.

Нагадаємо, кілька днів тому Ярмоленко замінив травмованого Майкла Антоніо в матчі проти Астон Вілли і допоміг Вест Хему перемогти, забивши гол. Вже завтра лондонці зіграють проти Севільї в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

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