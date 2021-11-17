Півзахисник "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко налаштовується на серйозну боротьбу за поїздку у Катар.

"Перемога завжди додає впевненості. Ми вийшли у плей-офф, але наша мета – потрапити на чемпіонат світу", – написав Ярмоленко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року на виїзді здолала Боснію і Герцеговину і завдяки поразці фінів від Франції пробилась у плей-офф турніру. Ярмоленко вийшов на поле у стартовому складі і на 82-й хвилині був замінений на Олександра Караваєва.

До слова, черговий суперник збірної України на шляху до Катару визначиться після жеребкування, яке відбудеться 26 листопада.

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