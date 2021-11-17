Екс-форвард збірної України Іван Гецко поділився враженнями від протистояння з боснійцями у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022.

"Наша збірна ще у першому таймі могла вирішити долю поєдинку на свою користь, але якимось незабивним став Роман Яремчук, який діяв на вістрі атаки. А перед самою перервою вже балканці мали відкривати рахунок. Все ж таки, у другому таймі гості таки схилили чаші терезів на свою користь.

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Наші футболісти у попередніх матчах самі загнали себе у складне становище, але, на щастя, зуміли знайти вихід. Звісно, ​​радий, що шанси на поїздку до Катару ще зберігаються, проте Олександра Петракова чекає серйозна робота над помилками. Особливо непокоять невмілі завершальні удари.

Зараз ще складно спрогнозувати, з ким нашим хлопцям доведеться битися у стикових поєдинках, проте не виключений варіант, що черговим опонентом буде хтось із топів: Португалія чи Італія, а там у кращому разі обійдеться 3-4 гольовими моментами. Тому необхідно зосередити увагу на виправленні прицілу", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, черговий суперник збірної України на шляху до Катару визначиться після жеребкування, яке відбудеться 26 листопада.

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