"Петракова чекає серйозна робота над помилками": Гецко знайшов ахіллесову п'яту збірної України
Екс-форвард збірної України Іван Гецко поділився враженнями від протистояння з боснійцями у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022.
"Наша збірна ще у першому таймі могла вирішити долю поєдинку на свою користь, але якимось незабивним став Роман Яремчук, який діяв на вістрі атаки. А перед самою перервою вже балканці мали відкривати рахунок. Все ж таки, у другому таймі гості таки схилили чаші терезів на свою користь.
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Наші футболісти у попередніх матчах самі загнали себе у складне становище, але, на щастя, зуміли знайти вихід. Звісно, радий, що шанси на поїздку до Катару ще зберігаються, проте Олександра Петракова чекає серйозна робота над помилками. Особливо непокоять невмілі завершальні удари.
Зараз ще складно спрогнозувати, з ким нашим хлопцям доведеться битися у стикових поєдинках, проте не виключений варіант, що черговим опонентом буде хтось із топів: Португалія чи Італія, а там у кращому разі обійдеться 3-4 гольовими моментами. Тому необхідно зосередити увагу на виправленні прицілу", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.
Нагадаємо, черговий суперник збірної України на шляху до Катару визначиться після жеребкування, яке відбудеться 26 листопада.
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