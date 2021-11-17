Полузащитник "сине-желтых" Андрей Ярмоленко настраивается на серьезную борьбу за поездку в Катар.

"Победа всегда придает уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель – попасть на чемпионат мира", – написал Ярмоленко на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, сборная Украины в решающем матче отбора на чемпионат мира 2022 года на выезде одолела Боснию и Герцеговину и благодаря поражению финнов от Франции пробилась в плей-офф турнира. Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и на 82-й минуте был заменен Александром Караваевым.

К слову, очередной соперник сборной Украины на пути в Катар определится после жеребьевки, которая состоится 26 ноября.

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