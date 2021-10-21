Андрій Ярмоленко отримав шанс у стартовому складі Вест Хема в рамках ротації – Девід Мойєс в атаці випустив футболістів, які програють конкуренцію в АПЛ. Ярмола вийшов на зручному правому фланзі, де активно взаємодіяв з крайнім захисником Джонсоном.

Українець непогано підігрував партнерам, відкривався і чіплявся за м'яч у центрі поля. Але сам майже не загострював. На перших ролях були його партнери: Боуен, Соучек, Крессвелл. Вест Хем пропустив швидкий гол, але там лондонців врятував офсайд. Після цього команда Мойєса будувала чудові атаки, класно розігрувала.

Генк витримав майже весь перший тайм. І взагалі ледь не забив, коли Ареоля програв позицію Онуачу. Однак перед відпочинком Вест Хем все ж відкрив рахунок. Крессвелл гарно подав з кутового, а Доусон плечем переправив м'яч у сітку. На старті другого тайму стандарт від Крессвелла допоміг ВХЮ подвоїти перевагу – навіс замкнув Діоп.

Інтригу вбив Боуен, який забив на контратаці. Вест Хем запресингував суперника на фланзі – Ярмоленко взяв безпосередню участь. І загалом у другому таймі Андрій грав цікавіше. Віддавав непогані паси у штрафний майданчик, сам розрядив гармату над поперечиною. І не втомлювався відпрацьовувати на оборону. Ще за небезпечного рахунку Ярмола виносив м'яч зі свої володінь.

Вест Хем набрав 9 очок і збільшив відрив на вершині групи H. 7 забитих, 0 пропущених. У трьох конкурентів по 3 бали. Генк через гіршу різницю голів опинився на останньому місці. Ярмоленко дограв до фінального свистка та отримав середню оцінку. SofaScore – 6.9, WhoScored – 7.

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