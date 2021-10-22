Андрей Ярмоленко получил шанс в стартовом составе Вест Хэма в рамках ротации – Дэвид Мойес в атаке выпустил футболистов, которые проигрывают конкуренцию в АПЛ. Ярмола вышел на удобном правом фланге, где активно взаимодействовал с крайним защитником Джонсоном.

Украинец неплохо подыгрывал партнерам, открывался и цеплялся за мяч в центре поля. Но сам почти не обострял. На первых ролях были его партнеры: Боуэн, Соучек, Крессвелл. Вест Хэм пропустил быстрый гол, но там лондонцев спас офсайд. После этого команда Мойеса строила замечательные атаки, классно разыгрывала.

Генк выдержал почти весь первый тайм. И вообще едва не забил, когда Ареоля проиграл позицию Онуачу. Однако перед отдыхом Вест Хэм все же открыл счет. Крессуэлл хорошо подал с углового, а Доусон плечом переправил мяч в сетку. На старте второго тайма стандарт от Крессуэлла помог ВХЮ удвоить преимущество – навес замкнул Диоп.

Интригу убил Боуэн, который забил на контратаке. Вест Хэм запрессинговал соперника на фланге – Ярмоленко принял непосредственное участие. И вообще во втором тайме Андрей играл интереснее. Отдавал неплохие пасы в штрафную, сам разрядил пушку над перекладиной. И не уставал отрабатывать на оборону. Еще при опасном счете Ярмола выносил мяч из своих владений.

Вест Хэм набрал 9 очков и увеличил отрыв на вершине группы H. 7 забитых, 0 пропущенных. У трех конкурентов по 3 балла. Генк из-за худшей разницы голов оказался на последнем месте. Ярмоленко доиграл до финального свистка и получил среднюю оценку. SofaScore – 6.9, WhoScored – 7.

Ярмоленко предлагают трансфер в самый богатый клуб мира – лидер Украины стал героем в Англии, такого не ожидал никто