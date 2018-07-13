toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА БЕЛЬГІЯ - АНГЛІЯ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Ярмоленко: Коли на фотосесії у Вест Хемі сказали схрестити руки, розповів, що це знак Шахтаря

12:13 1414 Читать на русском
Ярмоленко: Коли на фотосесії у Вест Хемі сказали схрестити руки, розповів, що це знак Шахтаря
Андрій Ярмоленко / Фото: ФК Вест Хем

Новачок Вест Хема Андрія Ярмоленко розповів про курйозний випадок на першій фотосесії у клубі.

"Коли на фотосесії представники Вест Хема сказали мені схрестити руки, щоб зобразити молотки, я відразу почав сміятися.

"Вест Хем – грізна сила, кращий за Шевченка та якісне підсилення", – реакція англійського твіттера на перехід Ярмоленка

Потім пояснив, мовляв, в Україні є принципове протистояння між Шахтарем і Динамо. Що я – динамівець, а цей символ – знак "гірників". Так і сказав: "Будуть мене "травити" з цього приводу.

Ми потім згадали історію і прийшли до висновку, що в Вест Хемі цей знак з'явився набагато раніше. Сподіваюся, тепер у мене буде багато дербі ...", – розповів Ярмоленко порталу Команда 1.

"Ярмоленко мав іти в Мілан": автор, що скептично оцінював Андрія в Борусії, написав для Вест Хема про українця

Теги
Шахтар Шахтар Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Динамо Динамо Вест Хем Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо не захотіло підписувати Гуйє
    Україна — 10:361018 Динамо не захотіло підписувати Гуйє
1
дн
:
3
год
:
34
хв
Бельгія
17:00
Англія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук