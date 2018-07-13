Ярмоленко: Коли на фотосесії у Вест Хемі сказали схрестити руки, розповів, що це знак Шахтаря

Новачок Вест Хема Андрія Ярмоленко розповів про курйозний випадок на першій фотосесії у клубі.

"Коли на фотосесії представники Вест Хема сказали мені схрестити руки, щоб зобразити молотки, я відразу почав сміятися.

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Потім пояснив, мовляв, в Україні є принципове протистояння між Шахтарем і Динамо. Що я – динамівець, а цей символ – знак "гірників". Так і сказав: "Будуть мене "травити" з цього приводу.

Ми потім згадали історію і прийшли до висновку, що в Вест Хемі цей знак з'явився набагато раніше. Сподіваюся, тепер у мене буде багато дербі ...", – розповів Ярмоленко порталу Команда 1.

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