"Якщо скласти все в комплексі, виступ збірної України оцінюю на чотири з плюсом. Хотілося кращої якості дій від нашої команди, адже всі знають, як збірна Андрія Шевченка може грати. На жаль, на Євро в цьому плані не все вдалося. Проте, результат стоїть на першому плані. А він найкращий за всю історію нашого футболу. Вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи – це солідний показник.

"Перемога над Швецією перекреслила всі мінуси збірної України": Кузнєцов оцінив виступ команди Шевченка на Євро-2020

Сподобалося те, що за п'ять матчів на турнірі, збірна України не боялася змінюватися, тобто, грати за різними тактичними схемами. Було чимало хороших награних комбінацій. А засмутило те, що не було, як здалося, бажання або сил щось змінити у грі з Англією. Тренерська установка виконувалася, але не було реакції на пропущені м'ячі.

Чи потрібно було більше довіряти запасним? На мій погляд, так. Знову ж таки, якщо говорити про поєдинок з англійцями, можливо, загубилася б структура гри, але молоді хлопці могли б, як на мене, внести якесь бажання, прагнення проявити себе, додати азарту і хоч якось вплинути на хід подій на полі.

А щодо трійки найкращих футболістів збірної України на турнірі... Виділю Олександра Караваєва, Сергія Сидорчука та Андрія Ярмоленка", – сказав Ярмаш у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступилась збірній Англії з рахунком 0:4 і припинила участь у турнірі.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро