"Если сложить все в комплексе, выступление сборной Украины оцениваю на четыре с плюсом. Хотелось лучшего качества действий от нашей команды, ведь все знают, как сборная Андрея Шевченко может играть. К сожалению, на Евро в этом плане не все удалось. Однако, результат стоит на первом плане. А он лучший за всю историю нашего футбола. Выход в четвертьфинал чемпионата Европы – это солидный показатель.

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Понравилось то, что за пять матчей на турнире, сборная Украины не боялась меняться, то есть, играть по разным тактическим схемам. Было немало хороших наигранных комбинаций. А огорчило то, что не было, как показалось, желания или сил что-то изменить в игре с Англией. Тренерская установка выполнялась, но не было реакции на пропущенные мячи.

Нужно ли было больше доверять запасным? На мой взгляд, да. Опять же, если говорить о поединке с англичанами, возможно, затерялась бы структура игры, но молодые ребята могли бы, на мой взгляд, внести какое-то желание, стремление проявить себя, добавить азарта и хоть как-то повлиять на ход событий на поле.

А относительно тройки лучших футболистов сборной Украины на турнире... Выделю Александра Караваева, Сергея Сидорчука и Андрея Ярмоленко", – сказал Ярмаш в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступила сборной Англии со счетом 0:4 и прекратила участие в турнире.

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