Яремчук: Кликали у французьку команду, яка змагається за єврокубки

Нападник Гента Роман Яремчук розповів, у який європейський чемпіонат міг перейти.

"Кликали в чемпіонат Франції. Хороша європейська команда, її всі знають. Вона змагається за єврокубкові місця, був би статусний перехід. А взимку кликав Галатасарай.

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Буде сезон, в якому я заб'ю достатню кількість голів, щоб перейти в хороший клуб. Всі розуміють, що для мене це перевалочний пункт. Мені дуже подобається німецький чемпіонат. І, звичайно, Італія. Це була моя мрія колись", – сказав Яремчук у програмі "Великий футбол".

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