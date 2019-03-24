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Яремчук: Кликали у французьку команду, яка змагається за єврокубки

24 березня 23:16 292 Читать на русском
Яремчук: Кликали у французьку команду, яка змагається за єврокубки
Роман Яремчук / Фото: ФК Гент

Нападник Гента Роман Яремчук розповів, у який європейський чемпіонат міг перейти.

"Кликали в чемпіонат Франції. Хороша європейська команда, її всі знають. Вона змагається за єврокубкові місця, був би статусний перехід. А взимку кликав Галатасарай.

Яремчук пояснив, чому взимку відмовився від переходу в Галатасарай

Буде сезон, в якому я заб'ю достатню кількість голів, щоб перейти в хороший клуб. Всі розуміють, що для мене це перевалочний пункт. Мені дуже подобається німецький чемпіонат. І, звичайно, Італія. Це була моя мрія колись", – сказав Яремчук у програмі "Великий футбол".

Яремчук потрапив до команди тижня FIFA 19

Теги
Гент Гент Франція Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном
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