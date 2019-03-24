Яремчук: Звали во французскую команду, которая борется за еврокубки

Нападающий Гента Роман Яремчук рассказал, в какой европейский чемпионат мог перейти.

"Звали в чемпионат Франции. Хорошая европейская команда, ее все знают. Она борется за еврокубковые места, был бы статусный переход. А зимой звал Галатасарай.

Яремчук объяснил, почему зимой отказался от перехода в Галатасарай

Будет сезон, в котором я забью достаточное количество голов, чтобы перейти в хороший клуб. Все понимают, что для меня это перевалочный пункт. Мне очень нравится немецкий чемпионат. И, конечно, Италия. Это была моя мечта когда-то", – сказал Яремчук в программе "Великий футбол".

Яремчук попал в команду недели FIFA 19