Яремчук потрапив до команди тижня FIFA 19

Український нападник бельгійського Гента Роман Яремчук потрапив в команду тижня за версією футбольного симулятора FIFA 19.

Гравець отримав картку з рейтингом 79, що на 7 пунктів вище, ніж його першопочаткова. Майже всі показники футболіста збільшилися на 10 балів.

Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками

Відзначимо, що лише втретє EA Sports включає в символічну збірну тижня українця (до Яремчука був Ярмоленко та Маліновський).

Наразі Роман разом зі збірної України перебуває в Лісабоні, де завтра "синьо-жовті" проведуть стартовий матч відбору на Євро-2020 проти команди Португалії.

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