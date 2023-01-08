Нападник Брюгге Роман Яремчук не залишив приємних вражень від своєї гри в матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії проти Генка.

Яремчук з'явився на полі на 61 хвилині, а вже на 75-ій мав супершанс, аби зрівняти рахунок. Втім, українець продемонстрував себе не в найкращому світлі.

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Роман разом з ще одним партнером вискочили вдвох на голкіпера. Форвард збірної України отримав передачу, але в дотик пробив повз ворота з вигідної позиції. Подібним у поточному сезоні регулярно відзначається нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс, не реалізовуючи очевидні моменти.

Додамо, що Генк переграв Брюгге з рахунком 3:1 та збільшив відрив від переслідувачів до 10 очок. Команда українця ж посідає четверту сходинку. Щодо Яремчука, то Роман в 13 поєдинках за Брюгге відзначився 2 голами та 2 асистами.

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