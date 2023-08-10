Ліга конференцій. Кваліфікація, 3-й раунд

Омонія – Мітьюлланд – 1:0

Гол: Безус, 38

Український півзахисник Роман Безус забив за Омонію вже шостий м'яч у трьох матчах. Екс-гравець Ворскли, Динамо і Дніпра скористався грубою помилкою суперника в обороні, перехопив м'яч і покарав данців. Цей гол залишився єдиним у матчі.

Безус продовжує запалювати в єврокубках – відео дубля українця

На попередній стадії кваліфікації Ліги конференцій Безус забив 5 м'ячів у ворота азербайджанської Габали у двоматчевому протистоянні. 32-річний гравець розпочав сезон 2023/24 у відмінній формі.