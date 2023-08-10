Безус продовжує феєрити в єврокубках – відео курйозного гола українця, який приніс Омонії перемогу
22:23 - Читать на русском
Роман Безус приніс Омонії перемогу в матчі кваліфікації Ліги конференцій із Мітьюлландом (1:0).
Ліга конференцій. Кваліфікація, 3-й раунд
Омонія – Мітьюлланд – 1:0
Гол: Безус, 38
Український півзахисник Роман Безус забив за Омонію вже шостий м'яч у трьох матчах. Екс-гравець Ворскли, Динамо і Дніпра скористався грубою помилкою суперника в обороні, перехопив м'яч і покарав данців. Цей гол залишився єдиним у матчі.
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На попередній стадії кваліфікації Ліги конференцій Безус забив 5 м'ячів у ворота азербайджанської Габали у двоматчевому протистоянні. 32-річний гравець розпочав сезон 2023/24 у відмінній формі.
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