Яремчук забив красивий гол та переслідує екс-динамівця в гонці бомбардирів – Гент драматично втратив перемогу

Гент попри гол Романа Яремчука не зумів перемогти Антверпен в 16-му турі чемпіонату Бельгії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії, 16 тур

Гент – Антверпен – 1:1

Голи: Яремчук, 13 – Гано, 90+4

Гент в рамках 16-го туру чемпіонату Бельгії приймав Антверпен – зустрічалися 3-тя та 4-та команди турнірної таблиці. Цікаво, що буквально декілька днів тому нинішні суперники вже грали між собою у перенесеному поєдинку – тоді Яремчук відзначився голом, але Антверпен здобув домашню перемогу завдяки дублю Дьємерсі Мбокані. До слова, саме екс-динамівець з 13-ма голами наразі є найкращим бомбардиром першості.

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Нападник збірної України забив і сьогодні – вже на 13-й хвилині Роман вдало замкнув простріл Девіда та вивів свою команду вперед. Відзначимо елегантний удар українця, який влучив поміж ніг захисника, а м'яч влетів точнісінько в кут воріт. 10-й гол Яремчука в чемпіонаті та 17-й загалом у сезоні! Зауважимо, що у старті Гента також з'явився Ігор Пластун, а от Роман Безус опинився поза заявкою.

Наприкінці першої половини гри Яремчук отримав пошкодження, але після надання медичної допомоги зумів продовжити гру.

Мбокані міг зрівнювати рахунок у другому таймі, але з вбивчої позиції пробив повз ворота. У гостей мало що виходило, тому гравці Антверпена відчутно нервували, нахапавши одразу 6 жовтих карток – одна з них в пасиві колишнього динамівця. Непогану нагоду збільшити перевагу Гента мав Яремчук, проте удар Романа з лінії штрафного виявився неточним.

Господарі неодноразово могли забивати вдруге, але перспективні контратаки підопічних Йєса Торупа не завершилися взяттям воріт. Натомість вже у компенсований час Гент пропустив – Ігор Пластун не порозумівся з голкіпером, після чого Гано відправив м'яч вже у порожні ворота. Апеляції господарів та підказка VAR нічого не дали – нічия 1:1.

Гент набрав 29 очок та посідає 3 місце в чемпіонаті, у Антверпена 28 пунктів. Лідирує Брюгге, у якого 36 балів та матч у запасі. Зауважимо, що Роман Яремчук вийшов на чисте друге місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату Бельгії. В активі українця 10 голів, у Мбокані – 13.

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