Бенфіка розбомбила Марітіму в 15-му турі чемпіонату Португалії. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 15 тур

Бенфіка – Марітіму – 7:1

Голи: Нуньєс, 3, 18, Жілберту, 34, Рафа Сілва, 48, Яремчук, 57, Рамос, 86, Сеферовіч, 90+1 – Аліпур, 81

Поєдинок виявився легкою прогулянкою для "орлів". Ще до перерви лісабонці вели 3:0 після дубля Нуньєса і гола Жілберту. Роман Яремчук взяв слово в другому таймі, оформивши асист на Сілву, після чого забив і сам.

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Марітіму відквитав один гол, але пропустив ще двічі. 7:1 – Бенфіка залишилася на 3-му місці, набравши 37 очок. Відставання від Спортінга складає 4 пункти. У Марітіму 10-та позиція і 14 балів.

Яремчук забив у чемпіонаті Португалії вперше з 25 вересня. В активі 26-річного форварда збірної України 6 голів та 5 асистів у 22-х матчах за "орлів".