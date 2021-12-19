Бенфика разбомбила Маритиму в 15-м туре чемпионата Португалии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 15 тур

Бенфика – Маритиму – 7:1

Голы: Нуньес, 3, 18, Жилберту, 34, Рафа Силва, 48, Яремчук, 57, Рамос, 86, Сеферович, 90+1 – Алипур, 81

Поединок оказался легкой прогулкой для "орлов". Еще до перерыва лиссабонцы вели 3:0 после дубля Нуньеса и гола Жилберту. Роман Яремчук взял слово во втором тайме, оформив ассист на Силву, после чего забил и сам.

Яремчук оформил гол+пас за Бенфику – украинец стал одним из лучших и помог уничтожить соперника

Маритиму отквитал один гол, но пропустил еще дважды. 7:1 – Бенфика осталась на 3-м месте, набрав 37 очков. Отставание от Спортинга составляет 4 пункта. У Маритиму 10-я позиция и 14 баллов.

Яремчук забил в чемпионате Португалии впервые с 25 сентября. В активе 26-летнего форварда сборной Украины 6 голов и 5 ассистов в 22-х матчах за "орлов".