Бенфіка розгромила Марітіму в 15-му турі чемпіонату Португалії (7:1). Один із голів в активі українця Романа Яремчука. Відео можна переглянути в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 15 тур

Бенфіка – Марітіму – 7:1

Голи: Нуньєс, 3, 18, Жілберту, 34, Рафа Сілва, 48, Яремчук, 57, Рамос, 86, Сеферовіч, 90+1 – Аліпур, 81

Бенфіка, яка йде 3-ю в турнірній таблиці Прімейри, приймала середняка чемпіонату – Марітіму. Вже на 18-й хвилині рахунок був 2:0 – дубль оформив уругваєць Дарвін Нуньєс. Ще до перерви господарі оформили розгром після потужного удару Жілберту в ближній кут.

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У другому таймі слово взяв Яремчук. Спочатку Роман класно асистував Рафі Сілві, який реалізував вихід віч-на-віч, перекинувши голкіпера.

Відео асисту Романа Яремчука

А на 57-й хвилині наш форвард забив і сам, перервавши свою тривалу "суху" серію в Прімейрі. Українець переправив м'яч у ворота після пасу Сілви, який відплатив взаємністю за гольову передачу від 15-го номера.

Відео гола Романа Яремчука

Це перші результативні дії Романа в чемпіонаті Португалії з 25 вересня, коли Яремчук оформив дубль у ворота Віторії Гімараєш. На 77-й хвилині українця замінив Харіс Сеферовіч. Яремчук отримав 8.3 від Sofa Score – четвертий найкращий бал у матчі. Вище оцінили лише Рафу Сілву, Дарвіна Нуньєса і Сеферовіча, який теж встиг забити та асистувати. Тепер в активі 26-річного форварда збірної України 6 голів та 5 асистів у 22-х матчах за "орлів" у рамках всіх турнірів.

Наприкінці гри команди обмінялися голами, але на розподіл очок це вже ніяк не вплинуло. 7:1 – Бенфіка залишилася на 3-му місці, набравши 37 очок. Відставання від Спортінга складає 4 пункти. У Марітіму 10-та позиція і 14 балів.

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