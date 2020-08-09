Пластун розпочав сезон із забитого м'яча – відео гола українця

Українець забив м'яч вже у дебютному матчі проти Сент-Трюйдена.

Дубль Яремчука та гол Пластуна допомогли Генту розгромити Метц

На 43-й хвилині Пластун відзначився влучним ударом головою під поперечку після подачі з кутового і зрівняв рахунок.

До слова, у старті на цей матч вийшли ще два українці: Роман Яремчук та Роман Безус.

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