Яремчук поділився планами щодо свого майбутнього

Нападник Гента Роман Яремчук вважає недоцільним жити спогадами про інтерес Роми, яка намагалася купити нападника збірної України влітку 2019 року.

"Я думаю, що зараз немає сенсу повертатися назад. Це вже історія, хоч і приємна. Напевно, своєю грою я заслужив звернути на себе увагу. Якщо ти добре граєш, це нормально. Не хотілося б, щоб це було якось періодично.

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Потрібно багато працювати і тренуватися, щоб зробити великий крок у кар'єрі. Де б мені хотілося спробувати свої сили? Зараз у мене немає думок про відхід з Гента. Я пережив травму і зараз для мене найголовніше – повернути свої кондиції. Як тільки наберу форму, можна буде думати про перехід в якийсь топ-чемпіонат", – сказав Яремчук в ефірі прогами Великий футбол.

Нагадаємо, в січні Яремчуку зробили операцію на ахіллі. У поточному сезоні Роман зіграв за свій клуб у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

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