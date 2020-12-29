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Яремчук виділив два європейські клуби, які вели з ним серйозні переговори

19:45 1869 Читать на русском
Яремчук виділив два європейські клуби, які вели з ним серйозні переговори
Роман Яремчук / Фото ФК Гент

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук пригадав літнє трансферне вікно, під час якого він міг перебратися в інший клуб.

"Коли я підписав новий контракт з Гентом, мені відкрито сказали в клубі, що хочуть мене продати. Але мене попросили підписати нову угоду, пообіцявши, що продадуть мене. Клаусули не прописували, але вони мене відпустять.

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Були офіційні пропозиції від Роми та Бешикташа. Галатасарай – просто розмови. Бешикташ хотів оренду з правом викупу, а Рома хотіла викупити мій контракт. Але Гент в особі спортивного директора запросив неймовірну суму, яка склала 20 млн євро. Я таких грошей не коштую, адже я – залежний від команди футболіст. Я не такий, як Ярмоленко, Коноплянка, чи Циганков, які можуть взяти гру на себе, обіграти один в один. Я граю в іншій манері", – розповів Яремчук в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, новий контракт бомбардира збірної України з Гентом розрахований до літа 2023 року.

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Теги
Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Трансфери Рома Рома Бешикташ Бешикташ
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