Яремчук розповів, що змусило його покинути Динамо

Нападник збірної України та Гента Роман Яремчук пригадав свої останні місяці в Динамо і відхід з київського клубу.

"Коли я повернувся в Динамо з Олександрії, то Ребров давав мені шанс, і я грав. Просто не використав свій шанс. Потім поїхав на збір з Хацкевичем, і він дав зрозуміти, що не розраховує на мене. Мені подзвонили з клубу і сказали, що потрібно шукати нову команду. Було багато варіантів з орендою в чемпіонаті України, але я сказав, що нікуди не поїду, бо у мене є запрошення. Влітку мене відпустили в Гент.

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В Динамо була конкуренція – Мбокані, Мораєс, але в найближчому майбутньому у мене були великі шанси грати за киян. Але я почувався не комфортно, так буває. З чим це пов'язано? Можливо, був тиск – великий клуб, великі вимоги. Не до кінця міг розслабитися, відчути кураж, емоції від футболу, тому і "здувся". У Бельгії є право на помилку. Можна помилятися на тренуваннях, тобі зроблять зауваження. Можна почуватися відкрито", – розповів Яремчук в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, український форвард приєднався до Гента у серпні 2017 року. Саме Яремчук є найкращим бомбардиром "буйволів" у поточному сезоні, маючи у своєму активі 14 забитих м'ячів.

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