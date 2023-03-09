Портал Salary Sport розкрив інформацію щодо зарплат, яку отримують гравці Брюгге. Загальний фонд оплати праці бельгійського клубу становить 27 мільйонів 248 тисяч 520 фунтів на рік. Як виявилося, Роман Яремчук входить до топ-4 гравця за розміром зарплатні.

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Дохід українця становить 37 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що дорівнює майже 42 тисячам євро. За рік 27-річний нападник отримує 1 мільйон 920 тисяч. Більше за Яремчука в команді заробляють тільки Сімон Міньйоле, Ганс Ванакен та Дедрик Боята – 71, 70 та 49 тисяч фунтів на тиждень відповідно.

Нагадаємо, що Яремчук в цьому сезоні виходив на поле в 19 матчах за Брюгге в національному чемпіонаті. В його активі два голи та дві результативні передачі.

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