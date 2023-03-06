Ліга чемпіонів – справжнє свято для вболівальників. Але куди цікавіше переглядати поєдинки, коли на полі просто "злива" голів.

Реал та Ліверпуль (5:2) влаштували шоу у першому поєдинку 1/8 фіналу поточного розіграшу ЛЧ. Проте ця дуель є далеко не найяскравішою в історії. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR виділяє дев'ять найрезультативніших поєдинків найпрестижнішого євротурніру всіх часів.

Неймовірно, але факт: легендарні футболісти, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів

ПСЖ – Маккабі Хайфа – 7:2

Одразу у 6 матчах на різних стадіях у різні сезони було забито аж 9 м'ячів. Найсвіжішою є дуель ПСЖ та Маккабі Хайфи у жовтні 2022 року. Підопічні Крістофа Гальтьє "нашвиряли" аж 7 голів, ізраїльтяни відповіли двома влучними пострілами. Головними героями стали Мессі (2+2) та Мбаппе (2+2).

Манчестер Сіті – РБ Лейпциг – 6:3

Увійшов в історію ЛЧ і цей матч. У попередній кампанії "містяни", у складі яких увесь поєдинок провів Олександр Зінченко і заробив жовту, здолали німців із рахунком 6:3. Тоді команда Гвардіоли дійшла до 1/2, де за підсумками двох матчів (5:6) вилетіла від Реала. Мадридці у фіналі тріумфували.

Тоттенхем – Баварія – 2:7 Сезон 2019/20 був успішним для мюнхенців на євроарені, адже команда здобула свою 6 перемогу в історії найпрестижнішого євротурніру. На шляху до трофея "ротен", зокрема, розгромили Тоттенхем 7:2 у жовтні на груповому етапі. Героєм став Гнабрі, який оформив покер.

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Вільяреал – Ольборг – 6:3

На груповому етапі кампанії 2008/09 іспанці зустрічались з данцями. Гості розпочали доволі вдало, але зрештою поступились 6:3. Тоді Ольборг продовжив виступи у Кубку УЄФА, звідки вилетів від Ман Сіті в 1/8. Вільяреал дістався чвертьфіналу ЛЧ.

Ліон – Вердер – 7:2

Французи у кампанії 2004/05 виграли групу з Манчестер Юнайтед, а німці посіли другу сходинку у квартеті з Інтером. Доля звела обох в 1/16 фіналу. Перша дуель завершилась перемогою Ліона 3:0, а друга – ще більшим розгромом (7:2), який увійшов в історію.

ПСЖ – Русенборг – 7:2

І знову нестримні парижани. Якщо Баварія часто громить статусних суперників в ЛЧ, то ПСЖ входить в історію трощею андердогів. Так сталось і в жовтні 2000 року. Русенборг тримався у першому таймі (навіть забив двічі за 2 хвилини), але по перерві не втримав тиску.

Барселона – Баварія – 2:8

Нічний кошмар для фанатів "блаугранас" і справжнє свято для прихильників "ротен" чи хейтерів Барси. Це було 14 серпня 2020 року, коли світом ширилась пандемія коронавірусу. Одноматчеву чвертьфінальну дуель приймав Да Луж. 2:8 на табло як вирок. Це найбільша поразка в кар'єрі Ліонеля Мессі.

Монако – Депортіво – 8:3

Єврокампанія 2003/04 була найуспішнішою в історії Монако: перше місце у групі ЛЧ, зокрема й завдяки погрому Депортіво 8:3, та вихід у фінал. Щоправда, у вирішальному поєдинку монегаски поступились Порту і досі залишаються без омріяного трофея.

Борусія Дортмунд – Легія – 8:4

Це протистояння увійшло в аннали історії ЛЧ як найбільш результативне. Сігнал Ідуна Парк, 22 листопада 2016 року. Команди настріляли на двох аж 12 м'ячів, що, як ми бачимо, досі ніхто повторити не може. Це була справді видатна ніч!

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