Брюгге розійшовся миром з Серкль Брюгге у поєдинку 26-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2022/23, 26-й тур

Серкль Брюгге – Брюгге – 2:2

Голи: Денкі, 51, Сомерс, 78 – Ланг, 18, Нільсен, 71

Брюгге вийшов без Яремчука у стартовому складі та повів у рахунку на 18 хвилині. На передачу з глибини відгукнувся Жутгла, який дивом уник офсайда, та разом з Лангом реалізував вихід 2 в 1 голкіпера. До перерви команди більше не забивали.

Брюгге без Яремчука вдома поступився Бенфіці – арбітр скасував два голи, екс-форвард Шахтаря став героєм

На старті другого тайму Серкль Брюгге зрівняв рахунок. Сомерс прорвався правим флангом та прострілив, а Денкі з меж штрафного пробив у дальній кут. Брюгге на 71 хвилині знову вийшов вперед – Нільсен класним ударом з-за меж штрафного поцілив у дев'ятку. Серкль Брюгге вже на 78 хвилині вирівняв становище – Сомерс головою замкнув навіс з кутового.

Яремчук з'явився на полі на 81 хвилині, але продовжив лише серію не надто вдалих виступів за Брюгге. Український форвард отримав жовту картку в компенсований час та отримав скромні 6,6 за версією Sofascore.