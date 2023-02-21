Легенда Арсенала оголосив вирок Мудрику і Ко: "Челсі придбав вантажівку індивідуальностей, але нікого для команди"
Екс-форвард "канонірів" Пол Мерсон висловився щодо проблем "синіх".
"Не думаю, що це закінчиться. Вони придбали цілу вантажівку індивідуальностей та дриблерів, але нікого для команди.
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Енцо – топ-гравець, на ньому тримається півзахист, але інші... Маунта у матчі з Саутгемптоном просто з’їли. Футболісти банально йшли в дриблінг, не було жодних етапів побудови гри. Це з’явилося лише з виходом Кая Хаверца, який почав взаємодіяти з Фелішем та Стерлінгом.
Вважаю, що на Грема Поттера тепер чекає серйозна розмова. Фани Челсі розлючені, вони не захочуть чути щось на кшталт: "Саутгемптону допомогло, що у них новий тренер". Якщо ви не перемагаєте таку команду, то найкращим їхнім гравцем повинен був стати голкіпер, але це було не так", – цитує Мерсона Mirror.
Нагадаємо, Челсі в рамках 24-го туру АПЛ поступився Саутгемптону (0:1), збільшив свою безвиграшну серію до чотирьох матчів і йде у турнірній таблиці десятим.
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