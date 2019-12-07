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Яремчук реалізував "буліт" за Гент і продовжив гонитву за Мбокані

21:55 830 Читать на русском
Яремчук реалізував "буліт" за Гент і продовжив гонитву за Мбокані
Роман Яремчук / Belga

Форвард збірної України Роман Яремчук вкотре відзначився у чемпіонаті Бельгії. Жертвою нападника Гента став Зюлте-Варегем.

24-річний українець забив гол на 28-й хвилині поєдинку проти "фермерів".

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Яремчук отримав розкішний пас із глибини від Вадіса Оджіджі-Офо, опинився віч-на-віч із голкіпером і переграв його. Це 10-й м'яч в активі нападника в Лізі Жупіле в сезоні 2019/20. Український форвард продовжив переслідування нападника Антверпена Дьємерсі Мбокані в боротьбі за звання головного бомбардира чемпіонату. У конголезця 14 голів в активі.

Відео гола Яремчука:

Цікаво, що раніше в ході матчу суддівська бригада скасувала гол Романа Яремчука через офсайд. Забитий м'яч вийшов доволі красивим.

Відео скасованого гола Яремчука:

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Відеоновини Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Антверпен Антверпен Українці за кордоном Дьємерсі Мбокані Дьємерсі Мбокані Гент Гент
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