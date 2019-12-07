Безус розрядив гармату Зюлте-Варегему в рамках Ліги Жупіле

Півзахисник збірної України Роман Безус знову забив за бельгійський Гент. Від українця постраждав Зюлте-Варегем.

Гол "буйволи" забили вже на 2-й хвилині поєдинку 18-го туру.

Петряк не врятував Фехервар від несподіваної поразки Пакшу – Ференцварош Реброва може піти у відрив

Роман Яремчук пішов на двох оборонців на підступах до штрафного майданчика, але не зміг їх обіграти. Та м'яч відскочив до Безуса, і Роман потужним ударом з льоту відкрив рахунок на Геламко Арені.

До слова, це вже 5-й гол українця у чемпіонаті Бельгії цього сезону. Матч проти Зюлте-Варегема є 11-м для Безуса.

Відео гола Безуса:

Аталанта – Верона: Маліновський створив шедевр, зірвав овації та впорався на чужій позиції, а "богиня" не лякає Шахтар