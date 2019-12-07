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Безус розрядив гармату Зюлте-Варегему в рамках Ліги Жупіле

21:30 548 Читать на русском
Безус розрядив гармату Зюлте-Варегему в рамках Ліги Жупіле
Роман Безус (праворуч) / Getty Images

Півзахисник збірної України Роман Безус знову забив за бельгійський Гент. Від українця постраждав Зюлте-Варегем.

Гол "буйволи" забили вже на 2-й хвилині поєдинку 18-го туру.

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Роман Яремчук пішов на двох оборонців на підступах до штрафного майданчика, але не зміг їх обіграти. Та м'яч відскочив до Безуса, і Роман потужним ударом з льоту відкрив рахунок на Геламко Арені.

До слова, це вже 5-й гол українця у чемпіонаті Бельгії цього сезону. Матч проти Зюлте-Варегема є 11-м для Безуса.

Відео гола Безуса:

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Головне Відеоновини Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем Бельгія Українці за кордоном Гент Гент Роман Безус Роман Безус
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