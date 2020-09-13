Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук, скоріш за все, не покине бельгійський клуб у це трансферне вікно.

Гент не бажає відпускати українського форварда, оскільки раніше продав ще одного лідера атаки Джонатана Девіда, повідомляє voetbalbelgie.

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За інформацією видання, між Яремчуком, головним тренером та керівництвом Гента має відбутись зустріч у найближчий вівторок – саме в цей день бельгійці мають зіграти кваліфікаційний матч Ліги чемпіонів проти австрійського Рапіда.

Нагадаємо, що Роман Яремчук розкритикував Гент, прирівнявши його до команди другого дивізіону через серію без перемог – бельгійці лише в четвертому турі здобули першу звитягу, мінімально обігравши Мехелен Шведа (1:0).

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