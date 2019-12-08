Яремчук прокоментував свій гол за Гент – українець сподівається не втратити форму до Євро-2020

Український форвард Гента Роман Яремчук поділився емоціями після матчу проти Зюлте-Варегема (2:0).

"Приємно забивати голи, але куди важливіше, що ми набрали три очки і закріпилися на 2-му місці. Скасували два моїх голи? Таке трапляється, хоча ситуації були дуже близькими.

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Забивали лише українці (Безус відкрив рахунок – прим.)? Ми, українці, такі. Працьовиті. І ми хочемо довести це клубу і нашим уболівальникам. Сподіваюся, ми збережемо нашу форму, це важливо перед Євро-2020", – цитує Яремчука офіційний сайт Гента.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Роман провів 15 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом.

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