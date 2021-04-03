Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук розповів про період своєї кар'єри у київському Динамо.

"Мені дали зіграти 5 матчів в Динамо при Реброві. Я не забив. До кого можуть бути претензії? До Реброва, до Суркіса? Ні, звичайно. Динамо такий клуб, який не чекає. Вони бачили іншу стратегію розвитку нападників.

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Це клуб, якому потрібен нападник, який забиває по 20 голів у сезоні. Динамо зробило ставку на Бєсєдіна. Це був їхній вибір", – зазначив Яремчук у програмі BurBuzz.

Зазначимо, що нападник розпочинав свою кар'єру в Динамо, проте не зміг закріпитись у складі команди та перейшов у Гент у 2017 році. У поточному сезоні Яремчук провів 34 матчі у складі бельгійців, записавши до свого активу 18 голів та 5 асистів.

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