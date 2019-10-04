Яремчук оцінив результат Гента у матчі Ліги Європи проти Олександрії

Нападник Гента Роман Яремчук поділився думкою щодо здобуття одного очка у гостьовому матчі Ліги Європи проти Олександрії.

"В принципі, ми задоволені, що зуміли взяти очки на виїзді. Я чекав складної гри, такою вона і вийшла. Вважаю, що ми заслужили цю нічию, адже в першому таймі краще грав Гент, в другому – Олександрія. Я розповідав хлопцям, що Олександрія – складна команда, яка відбирала очки у Динамо та Шахтаря. Сьогодні ми це побачили, результат є закономірним.

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Якщо вони вважають, що втратили перемогу, то нехай так буде. Надто багато моментів у нас не було. Сподіваюся, в Бельгії буде зовсім інша гра. Зараз у роздягальні хлопці більше засмучені, ніж задоволені. Але ми грали на виїзді, тому результат – доволі непоганий. У нас стоїть завдання вийти з групи, будемо робити все можливе для цього. Візит до Львова? Я приїхав грати у футбол, а не відпочивати. Підтримка як завжди класна, але коли грає збірна, то, звісно, вона набагато краща", – сказав Яремчук у післяматчевому коментарі.

У наступному турі Ліги Європи Гент прийматиме Вольфсбург, а Олександрія поїде в гості до Сент-Етьєна. Матчі відбудуться 24 жовтня.

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