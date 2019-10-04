Яремчук оценил результат Гента в матче Лиги Европы против Александрии

Нападающий Гента Роман Яремчук поделился мнением относительно ничьей в гостевом матче Лиги Европы против Александрии.

"В принципе, мы довольны, что сумели взять очки на выезде. Я ждал сложной игры, такой она и вышла. Считаю, что мы заслужили эту ничью, ведь в первом тайме лучше играл Гент, во втором – Александрия. Я рассказывал ребятам, что Александрия – сложная команда, которая отбирала очки у Динамо и Шахтера. Сегодня мы это увидели, результат закономерен.

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Если они считают, что упустили победу, пусть так будет. Слишком много моментов у нас не было. Надеюсь, в Бельгии будет совсем другая игра. Сейчас в раздевалке ребята больше расстроены, чем довольны. Но мы играли на выезде, поэтому результат – довольно неплохой. У нас стоит задача выйти из группы, будем делать все возможное для этого. Визит во Львов? Я приехал играть в футбол, а не отдыхать. Поддержка как всегда классная, но когда играет сборная, то, конечно, она намного лучше", – сказал Яремчук в послематчевом комментарии.

В следующем туре Лиги Европы Гент будет принимать Вольфсбург, а Александрия поедет в гости к Сент-Этьену. Матчи состоятся 24 октября.

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