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Яремчук назвав найсильнішого у збірній України

08:25 677 Читать на русском
Яремчук назвав найсильнішого у збірній України
Яремчук і Шевченко / Фото УАФ

Нападник збірної України Роман Яремчук виділив головну запоруку успішного виступу у відборі на Євро-2020.

"Якщо оцінювати відбір одним словом – дуже позитивно. Важко підібрати одне слово. Прогресивно.

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Добре пройшли відбір, але гостьовий матч із Сербією залишив неприємний осад. Хочеться в кожному матчі прогресувати, але в цій зустрічі ми цього не побачили. Якщо на Євро буде така ж ситуація – буде дуже погано. Треба готуватися і працювати для хорошої гри.

Найсильніший футболіст? Я не буду виділяти одного. Без кожного це була б зовсім інша команда. Із Сербією не було Зінченка і Степаненка – зовсім інша команда. Тому найсильніший – Шевченко як тренер. Це його заслуга", – розповів Яремчук в коментарі YouTube-каналу Трендець.

Нагадаємо, збірна України пройшла євровідбір без жодної поразки і гарантувала собі місце у першому кошику під час жеребкування основної стадії Євро-2020.

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Теги
Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Роман Яремчук Роман Яремчук Україна Україна
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