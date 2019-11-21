Гол Яремчука не допоміг Генту уникнути поразки від Антверпена – команду українців поховав екс-форвард Динамо

У перенесеному матчі 5-го туру бельгійської ліги Жупіле Гент не зумів набрати очки у грі проти Антверпена.

Чемпіонат Бельгії, 5-й тур

Антверпен – Гент – 3:2

Голи: Мбокані, 25, 48, Рафаелов, 33 (пен) – Яремчук, 21, Девід, 90+4.

Підопічні Йєса Торупа відкрили рахунок на 21-й хвилині – форвард збірної України Роман Яремчук, отримавши чудову передачу від Джонатана Девіда, майстерно перекинув м’яч над воротарем Антверпена. Для українця цей гол став вже восьмим у поточному розіграші чемпіонату Бельгії.

Яремчук відзначився ювелірним голом у ворота Антверпена

Господарі відігралися вже через 4 хвилини – оборону Гента засмутив екс-форвард київського Динамо Дьємерсі Мбокані. Антверпен вийшов уперед на 33-й хвилині – пенальті за гру рукою захисника Гента реалізував Рафаелов. На самому початку другого тайму Мбокані забив свій другий гол – конголезець ударом головою збільшив перевагу своєї команди і серйозно деморалізував суперників. Лише на останній доданій хвилині Гент забив свій другий гол, але зовсім не мав часу на камбек.

Зазначимо, що Роман Яремчук та Ігор Пластун провели увесь матч на полі, а Роман Безус вийшов на заміну на 60-й хвилині гри.

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