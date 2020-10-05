"Власник і керівництво клубу повинні розуміти, що мої амбіції є вищими, ніж Гент. Я наполягаю на трансфері вже два місяці.

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У такій ситуації ти очікуєш, що клуб прислухається до своїх гравців. Але я не отримую відповіді. Я в футбольному клубі, а не у в'язниці", – цитує Романа Яремчука Voetbal Belgie.

Нагадаємо, 24-річний українець перебрався у Бельгію у 2017 році за 2 млн євро. У поточному сезоні в його активі 8 поєдинків за Гент, три голи та один асист. Контракт з клубом у нього розрахований до літа 2023 року. Останнім часом Яремчука активно сватають в Італію, зокрема в Рому та Болонью. Тransfermarkt оцінює Романа в 9,5 млн євро.

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