Яремчук: Наполягаю на трансфері з Гента вже 2 місяці – я у футбольному клубі, а не у в'язниці
Український форвард Гента Роман Яремчук відверто озвучив свої претензії до Гента через небажання клубу відпускати гравця.
"Власник і керівництво клубу повинні розуміти, що мої амбіції є вищими, ніж Гент. Я наполягаю на трансфері вже два місяці.
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У такій ситуації ти очікуєш, що клуб прислухається до своїх гравців. Але я не отримую відповіді. Я в футбольному клубі, а не у в'язниці", – цитує Романа Яремчука Voetbal Belgie.
Нагадаємо, 24-річний українець перебрався у Бельгію у 2017 році за 2 млн євро. У поточному сезоні в його активі 8 поєдинків за Гент, три голи та один асист. Контракт з клубом у нього розрахований до літа 2023 року. Останнім часом Яремчука активно сватають в Італію, зокрема в Рому та Болонью. Тransfermarkt оцінює Романа в 9,5 млн євро.
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