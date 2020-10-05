"Владелец и руководство клуба должны понимать, что мои амбиции выше Гента. Я настаиваю на трансфере уже два месяца.

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В такой ситуации ты ожидаешь, что совет прислушается к своим игрокам. Но я не получаю ответа. Я в футбольном клубе, а не в тюрьме", – цитирует Романа Яремчука Voetbal Belgie.

Напомним, 24-летний украинец перебрался в Бельгию в 2017 году за 2 млн евро. В текущем сезоне в его активе 8 матчей за Гент, три гола и один ассист. Контракт с клубом у него рассчитан до лета 2023 года. В последнее время Яремчука активно сватают в Италию, в частности в Рому и Болонью. Тransfermarkt оценивает Романа в 9,5 млн евро.

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