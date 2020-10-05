Окрім ефектного дублю Яремчук відзначився і яскравими індивідуальними діями у стилі найкращих дриблерів.

Яремчук відзначився ефектним дублем у воротах одного з лідерів чемпіонату Бельгії

Так, в одному з епізодів українець прийняв довгу передачу на п'ятку, після чого трохи пожонглював м'ячем та продовжив атаку, підтвердивши зірковий статус у клубі.

Зазначимо, що дубль Романа допоміг Генту знищити Берсхот (5:1), який навіть попри поразку залишився у першій трійці. Клуб українця ж піднявся на 11 місце.

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