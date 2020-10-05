Яремчук вразив технікою а-ля Неймар у матчі чемпіонату Бельгії
08:00 - Читать на русском
Форвард Гента Роман Яремчук став одним із найяскравіших гравців матчу 8-го туру чемпіонату Бельгії проти Берсхота.
Окрім ефектного дублю Яремчук відзначився і яскравими індивідуальними діями у стилі найкращих дриблерів.
Яремчук відзначився ефектним дублем у воротах одного з лідерів чемпіонату Бельгії
Так, в одному з епізодів українець прийняв довгу передачу на п'ятку, після чого трохи пожонглював м'ячем та продовжив атаку, підтвердивши зірковий статус у клубі.
Зазначимо, що дубль Романа допоміг Генту знищити Берсхот (5:1), який навіть попри поразку залишився у першій трійці. Клуб українця ж піднявся на 11 місце.
Яремчук у Шахтар: чому гучний трансфер форварда збірної України – абсолютно реальний
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter