Наставник Фенербахче Жорже Жезуш вирішив знайти заміну нападнику Жоао Педро, який травмувався, через що в його розпорядженні залишився лише Еннер Валенсія. Вибір фахівця пав на нападника Брюгге Романа Яремчука, інформує Fotomac.

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"Канарки" вже встановили перші контакти з Брюгге щодо можливого переходу. Зазначається, що Фенербахче шукає нападника, який вміє грати спиною до чужих воріт та нав'язувати боротьбу за м'яч захисникам. Можливості Яремчука добре знайомі Жезусу, який тренував 27-річного українця в Бенфіці.

До слова, Роман зіграв 14 матчів за Брюгге в поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами. Останні два поєдинки стали для Яремчука стали невдалими – українець не забивав навіть з вбивчих позицій.

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