Яремчук красивою "гарматою" забив у ворота Вольфсбурга

Ліга Європи — 20:42 820
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Сент-Етьєн – Олександрія: гравець французів забив у чужі та власні ворота – нічия після першого тайму
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Сент-Етьєн – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 19:43 5656
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"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧЛіга чемпіонів — 17:30 6791
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"У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і ДинамоІнтерв’ю — 16:00 5933
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Збірна України піднялася на три позиції в оновленому рейтингу ФІФАЗбірна України — 11:52 19880