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Яремчук красивою "гарматою" забив у ворота Вольфсбурга

21:00 2795 Читать на русском
Яремчук красивою "гарматою" забив у ворота Вольфсбурга
Роман Яремчук / Фото ФК Гент

Нападник Гента Роман Яремчук продовжує "тягнути" на собі бельгійську команду.

41’ Роман Яремчук
 
Ваут Вегорст 3’
Жоао Віктор 24’
3’ Ваут Вегорст
24’ Жоао Віктор
41’ Роман Яремчук

В матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи Гент приймає Вольфсбург.

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Вже до 24-ї хвилини господарі "горіли" з рахунком 0:2, і тут за справу взявся нападник Гента Роман Яремчук. Українець потужним ударом здалеку вразив ворота німців.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 8 матчів, в яких відзначився 6-ма голами.

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Головне Українці за кордоном Гент - Вольфсбург Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент
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