Яремчук красивою "гарматою" забив у ворота Вольфсбурга

Нападник Гента Роман Яремчук продовжує "тягнути" на собі бельгійську команду.

В матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи Гент приймає Вольфсбург.

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Вже до 24-ї хвилини господарі "горіли" з рахунком 0:2, і тут за справу взявся нападник Гента Роман Яремчук. Українець потужним ударом здалеку вразив ворота німців.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 8 матчів, в яких відзначився 6-ма голами.

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