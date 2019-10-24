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Яремчук красивой "пушкой" забил в ворота Вольфсбурга

21:00 616 Читати українською
Яремчук красивой "пушкой" забил в ворота Вольфсбурга
Роман Яремчук / Фото ФК Гент

Нападающий Гента Роман Яремчук продолжает "тянуть" на себе бельгийскую команду.

41’ Роман Яремчук
90+4’ Роман Яремчук
 
Ваут Вегорст 3’
Жоао Виктор 24’
3’ Ваут Вегорст
24’ Жоао Виктор
41’ Роман Яремчук
90+4’ Роман Яремчук

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы Гент принимает Вольфсбург.

Цыганык сообщил, что Динамо получит немалую сумму от будущего трансфера Яремчука

Уже к 24-й минуте хозяева "горели" со счетом 0: 2, и тут за дело взялся нападающий Гента Роман Яремчук. Украинец мощным ударом издалека поразил ворота немцев.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 8 матчей, в которых отметился 6-ю голами.

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Лига Европы Главное Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом Гент - Вольфсбург Видеоновости
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