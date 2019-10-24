Яремчук красивой "пушкой" забил в ворота Вольфсбурга

Лига Европы — 22:09 512
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Динамо – Копенгаген: киевляне очень быстро пропускают и упускают моменты в матче Лиги Европы
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Александрия и Сент-Этьен сыграли вничью – игрок французов оформил курьезный "дубль"Лига Европы — 21:47 408
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Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это былоЛига Европы — 19:43 823
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"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧЛига чемпионов — 17:38 720
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"У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і ДинамоИнтервью — 16:00 631