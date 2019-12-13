toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - АТАЛАНТА

Яремчук хоче уникнути зустрічі з Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи

01:06 23 Читать на русском
Яремчук хоче уникнути зустрічі з Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи
Роман Яремчук / Getty images

Нападник Гента Роман Яремчук поділився своїми емоціями після перемоги над Олександрією у 6-у турі групового етапу Ліги Європи (2:1).

7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
 
Денис Мірошніченко 54’
7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
54’ Денис Мірошніченко

"Звичайно, на перший план сьогодні виходив результат, хотіли посісти перше місце і перемогти Олександрію. Була якась подвійна мотивація. Перемогли, здобули перше місце, думаю, можна вважати результат позитивним.

Гент – Олександрія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Якщо ми вийшли з першого місця, то сподіваємося, що потрапимо на команду, яку зможемо пройти, а не, наприклад, Шахтар", – сказав Яремчук в ефірі телеканалу Футбол.

Гент набрав 12 очок, вигравши групу І. Олександрія завершила виступи у Лізі Європі з трьома заліковими балами в активі й на четвертій сходинці в таблиці.

Гент переміг Олександрію у важкому матчі завдяки двом асистам Безуса

blog_ava
Шахтар – Аталанта: фанат втратив майже 100 тисяч фунтів виграшу через невдачу "гірників"
12 грудня
19141
Теги
Ліга Європи Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Гент - Олександрія Шахтар Шахтар Гент Гент
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
5
хв
Хоффенхайм
21:30
Аугсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук