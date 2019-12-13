Яремчук хоче уникнути зустрічі з Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи

Нападник Гента Роман Яремчук поділився своїми емоціями після перемоги над Олександрією у 6-у турі групового етапу Ліги Європи (2:1).

"Звичайно, на перший план сьогодні виходив результат, хотіли посісти перше місце і перемогти Олександрію. Була якась подвійна мотивація. Перемогли, здобули перше місце, думаю, можна вважати результат позитивним.

Гент – Олександрія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Якщо ми вийшли з першого місця, то сподіваємося, що потрапимо на команду, яку зможемо пройти, а не, наприклад, Шахтар", – сказав Яремчук в ефірі телеканалу Футбол.

Гент набрав 12 очок, вигравши групу І. Олександрія завершила виступи у Лізі Європі з трьома заліковими балами в активі й на четвертій сходинці в таблиці.

Гент переміг Олександрію у важкому матчі завдяки двом асистам Безуса