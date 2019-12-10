Яремчук – про свій трансфер: Можуть бути пропозиції, від яких важко відмовитися

Нападник Гента і збірної України Роман Яремчук розповів про домовленості з клубом щодо свого трансфера.

"Продовження контракту? Насправді, це сталось вже досить давно, влітку, просто про це ніхто не знав. Так, це велика довіра. Крім того Гент зацікавлений у моєму прогресі задля перспективи хорошого трансферу – клуб про це прямо говорить мені. Тому коли буде справді добра пропозиція, Гент 100% відпустить мене, тут вже я повністю довіряю клубу.

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У мене є чіткі домовленості. Правда, дуже складно сказати, що це станеться взимку. Зараз Гент бореться у чемпіонаті і Лізі Європи, тож клубу нерозумно відпускати мене взимку. Саме тому між нами є певна домовленість, що, швидше за все, я залишуся в Генті до кінця сезону. Але, як я говорив вище, можуть бути пропозиції, від яких важко відмовитися", – сказав Яремчук в інтерв'ю для Obozrevatel.

Додамо, Роман Яремчук перейшов у Гент в 2017 році. У поточному сезоні він зіграв за бельгійський клуб 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 голів та став автором чотирьох результативних передач.

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