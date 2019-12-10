Наставник Гента: Ми стурбовані настирливістю іноземних клубів щодо трансферу Яремчука

Головний тренер Гента Йєс Торуп занепокоєний підвищеною увагою навколо форварда збірної України Романа Яремчука.

"Минулого тижня у мене відбулася розмова з керівництвом клубу, яке всерйоз стурбоване вельми активним, а часом і просто настирливим інтересом цілого ряду європейських клубів щодо трансферу Романа Яремчука і Джонатана Девіда. Поміркуйте самі: за останній місяць відвідування наших матчів скаутами зарубіжних клубів збільшилось майже у три рази.

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Мені, як тренеру, інтерес до двох наших лідерів з боку зарубіжних клубів цілком зрозумілий. У поточному сезоні і Джонатан, і Роман продемонстрували вражаючий прогрес у багатьох аспектах гри як в нашому клубі, так і в збірних командах своїх країн. Обидва йдуть на другій позиції серед кращих бомбардирів Ліги Жупіле. Разом з Лораном Депуатром вони на даний момент складають краще ударне тріо чемпіонату Бельгії. 70% забитих Гентом голів саме на їхньому рахунку – такого показника поки що немає ні в одного бельгійського клубу. Наше друге місце в чемпіонаті, вражаючий виступ в Лізі Європи – це теж багато в чому заслуга цього фантастичного тріо. Тому наше керівництво і побоюється надмірно активного інтересу до наших хлопців з боку заїжджих агентів і скаутів, бажаючи зберегти цю супер-трійцю як мінімум ще на один сезон.

Щоб трохи заспокоїти напругу і врівноважити ситуацію, я поговорив на цю тему з Яремчуком і Девідом і залишився вельми задоволений підсумками цих діалогів. І Роман, і Джонатан, схоже, прекрасно розуміють, що їхня кар'єра зараз лише набирає обертів, стрімко йде вгору, але їхня гра ще далека до того рівня, коли потрібно ставити питання про вихід на черговий, більш високий етап. Зараз для обох дуже важливо закріпити свої лідерські позиції, утримати планку своїх досягнень і не зупинятися в прогресі.

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Якщо нам вдасться до кінця чемпіонату витримати гідну конкуренцію з Брюгге і в підсумку, безпосередньо або через кваліфікацію, отримати путівку в Лігу чемпіонів – це може стати черговим і дуже важливим етапом не тільки для команди, але і для її лідерів. Спробувати свої сили в найпрестижнішому турнірі континенту – це не тільки мрія кожного футболіста, але й шанс для кращих з них показати свою справжню значимість. На мій погляд, для Романа і Джонатана це, на сьогоднішній день, досить реальний і оптимальний шлях для підйому на сходинку вище.

Буду відвертим: більшість пропозицій по Яремчуку і Девіду виходить від клубів, які займають далеко не лідируючі позиції в своїх чемпіонатах, і це не гарантує професійне зростання. У цьому питанні хлопці зі мною повністю згодні. Якщо вже й переходити в новий клуб, то тільки в той, що забезпечить тобі крок вперед. Як би там не було, вирішувати свою подальшу долю все одно рано чи пізно доведеться самим хлопцям. Можна вибрати великі гроші, але поставити хрест на своєму професійному зростанні, а можна грати в маленькому клубі і безперервно прогресувати. Роман і Джонатан – дуже розумні футболісти, серйозні особистості, і я впевнений, що обидва вони зроблять правильний вибір, який дозволить ще яскравіше розкритися їх футбольному таланту", – сказав Торуп в інтерв’ю виданню Sport Foot Magazine.

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