Форвард збірної України і бельгійського Гента Роман Яремчук поділився враженнями від матчу проти Генка (1:1) і оцінив свій гол у ворота одного з лідерів чемпіонату Бельгії.

"Звичайно, ми розчаровані тим, що не змогли перемогти. Почуття після матчу важко описати. Якщо ви граєте проти 10 суперників близько 80 хвилин, рахунок все ж має бути на вашу користь!

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Останнім часом залікові бали є проблемою для Гента. Сьогодні ми також зрівняли рахунок з єдиного хорошого шансу за всю гру. Це справді було приємно, що я забив гол і зрівняв рахунок, але… це був непростий матч.

Це був мій 50-й гол за Гент? Справді? Я, чесно кажучи, голи не рахую. Гол – це моя робота, це те, що повинен робити нападник. Чи це мій найкращий гол у кар’єрі? Напевне, один з найкрасивіших, так", – цитує Яремчука офіційний сайт Гента.

Нагадаємо, Яремчук спочатку змусив суперника заробити на собі червону картку, а згодом, вже у доданий до першого тайму час, зрівняв рахунок у матчі і приніс своїй команді важливе очко.

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