Форвард сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук поделился впечатлениями от матча против Генка (1:1) и оценил свой гол в ворота одного из лидеров чемпионата Бельгии.

"Конечно, мы разочарованы тем, что не смогли победить. Чувства после матча трудно описать. Если вы играете против 10 соперников около 80 минут, счет все же должен быть в вашу пользу!

"Гол Яремчука – это уровень Ибрагимовича": наставник Гента рассыпался в комплиментах украинцу

В последнее время зачетные баллы являются проблемой для Гента. Сегодня мы также сравняли счет во время едиственного хорошего шанса за всю игру. Это действительно было приятно, что я забил гол и сравнял счет, но... это был непростой матч.

Это был мой 50-й гол за Гент? Действительно? Я, честно говоря, голы не считаю. Гол – это моя работа, это то, что должен делать нападающий. Лучший ли это гол в моей карьере? Наверное, один из самых красивых, да", – цитирует Яремчука официальный сайт Гента.

Напомним, Яремчук сначала заставил соперника заработать на себе красную карточку, а затем, уже в добавленное к первому тайму время, сравнял счет в матче и принес своей команде важное очко.

Кошмар. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро