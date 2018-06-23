Англія – Панама: прогноз на матч ЧС-2018

Англія та Панама зустрінуться у матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 у Нижньому Новгороді. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Англія – Панама відбудеться 24 червня у Нижньому Новгороді на однойменному стадіоні. Початок гри – 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Англія – Панама, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill явним фаворитом протистояння прогнозовано вважають Англію. Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта становить 1.22, а потенційний тріумф Панами оцінюється балом 15.00. На нічию ставлять 5.50.

Букмекери з Bwin у представників КОНКАКАФ вірять ще менше. На перемогу Англії коефіцієнт 1.19, нічия оцінюється у 6.50, перемога Панами – 18.00.

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Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу-2018 Англія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Тунісом, забивши переможний гол вже у компенсований арбітром час. Дубль в активі Харрі Кейна.

Панама у своєму дебютному матчі на чемпіонатах світу зазнала розгромної поразки від Бельгії. Саме бельгійці та Англія лідирують у групі G після першого туру змагань.