ЧС-2018 Колумбія – Японія: історична перемога з рекордами, хитрющий гол і чергова сенсація

Колумбія та Японія стартували на Чемпіонаті світу 2018 у групі H. Звіт і рахунок матчу читайте на "Футбол 24".

Матч Колумбія – Японія почався о 15:00 за київським часом. На попередньому Чемпіонаті світу колумбійці розгромили японців 4:1. Польща і Сенегал грають у цій же групі.

Колумбія – Японія: відео голів і огляд матчу

Японія уже на 3-й хвилині заробила пенальті. Ураганна атака з добиванням, яку Карлос Санчес завершив блоком руками. Перше вилучення на ЧС-2018 (друге за швидкістю у всій історії мундіалів), і гол з пенальті партнера Ярмоленка по Борусії Д Сіндзі Кагави (найшвидший для Японії за весь час виступів на ЧС). Міг останній ще й асистентом стати, але Інуї після ідеального пасу не докрутив шкіряного у дальній кут. Між цими епізодами Фалькао був близьким до мети, але Кавасіма виручив. Колумбійці, незважаючи на вилучення, підтримали високий темп і не боялись атакувати великими силами.

Колумбія – Японія (ОНЛАЙН-трансляція)

Далі Юя Осако вивели на гольову позицію у штрафному суперника, але японець так пробив, що м'яч полетів навіть не на кутовий прапорець, а назад. Фалькао спробував дотягнутись на закидання з глибини у стрибку тигра, але йому трохи не вистачило, аби вискочити на одного голкіпера. Пекерман вирішив зняти одного з активних гравців своєї атакувальної лінії Хуана Куадрадо, адже в середній лінії бракувало Санчеса. І через 8 хвилин після цього Колумбія зрівняла. Хуан Кінтеро низом прошив стінку, Кавасіма видряпав м'яча, однак уже з-за лінії воріт. Система автоматичного визначення гола чітко показала Скоміні, що взяття воріт треба зараховувати. Ще один технологічний гол на Чемпіонаті світу 2018!

Після перерви перший момент за японцями. Осако на 53-й хвилині класно розвернувся під не дуже надійним прикриттям Давінсона Санчеса (черговий провал захисника Тоттенхема) і пробив у ближній кут – Оспіна потягнув. З ударом Інуї в кут голкіпер збірної Колумбії також впорався. А ось Сакаї з вигідної позиції схибив. Ударна 7-хвилинка у виконанні "самураїв", які намагались використати чисельну більшість.

Вихід Хамеса Родрігеса довго не міг нічого змінити. Японія відверто переважала, а Колумбія виключно відбивалась у другому таймі. На 73-й Сакай, здавалось, пробивав з вбивчої позиції, але вирок відклався до кутового. Маленькі японці виграли верхову боротьбу в колумбійців. Хонда, який вийшов на заміну, подав корнер зліва, Осако вколотив головою.

Перший і, зрештою, останній момент у другому таймі Колумбія створила аж на 78-й. Хамес нарешті проявив себе, відкрився на вишуканий пас п'яткою від Лерми і пробив, здавалось, зі смертельною силою. Однак на заваді голу став... нападник Осако, який перед тим вивів Японію вперед. Ще кілька ударів за інерцією, немов у боксі. "Самураї" впали на канати, але не на ринг – відбились.

Момент матчу

Хуан Кінтеро забив напрочуд хитрий гол, низом пробивши під стінкою так, що Кавасіма витягував м'яч уже за лінією воріт. Японці дуже довго намагались щось довести словенському судді Скоміні, а той тільки вказував кудись вбік неба. Мовляв, погляньте самі: технологія Goal Line вирішила все за мене – це чистої води взяття воріт.

Класний штрафний, який став 4-м гольовим на ЧС-2018. За весь попередній Мундіаль команди забили тричі зі стандартів, а тут більше за неповний перший тур. Здається, ми знаємо, що ви робили цього літа, шановні учасники Кубка світу. А і, до речі, Кінтеро став першим колумбійцем в історії, який забив на 2-х чемпіонатах світу. Агов, Хамес, найкращий бомбардир ЧС-2014, Родрігес, прокидайся!

Заслужений історичний успіх Японії

Команда Акіри стала першою з країн Азії, хто виграв матч Чемпіонату світу в представника Південної Америки. Сенсація, як не крути, якщо ще й пригадати розгромну поразку японців 1:4 на попередньому Мундіалі. Андердоги домінували і змогли вперше у своїй історії ЧС здобути перемогу над суперником, який зрівнював рахунок. Цілком за грою. Хто хотів перемогти, той і взяв весь виграш. Колумбійці, зрівнявши рахунок, дуже вже сіли глибоко в захист.

Наперед записані як аутсайдери групи били фаворитів завдяки неймовірному запалу та класній швидкісній грі. Осако став героєм матчу. Нападник Кельна, який замінив Окадзакі, спершу виграв верхову боротьбу і класним ударом від стійки приніс 3 очки, а згодом самовіддано заблокував удар Хамеса впритул. Так, Японії допомогли ранні пенальті та вилучення, але їх не було б, якби не такий крутий старт команди, яка ризикнула почати зі штурму й отримала джек-пот. Колумбія декілька разів вирівнювала ситуацію на полі, однак перед такими різкими опонентами не встояла.

Цікаві факти

Колумбія – перша команда КОНМЕБОЛ, яка програла азіатам на Чемпіонаті світу. У попередніх 18 зустрічах південноамериканці виграли 15 разів.

Карлос Санчес – перший колумбієць, якого вилучили в матчах Мундіалю (19). Відтепер Японія стала збірною з найбільшою кількістю матчів без вилучень (18). Це також 2-е найшвидше вилучення в історії ЧС (2 хвилини і 56 секунд).

За 15 матчів ЧС-2018 забито 35 голів, 22 з яких прийшли після стандартних положень (63%).

Кагава забив найшвидший гол Японії на чемпіонатах світу (5 хвилин і 15 секунд).

ЧС-2018. Група H, 1 тур

Колумбія – Японія – 1:2

Голи: Кінтеро, 39 – Кагава, 6 (пен.), Осако, 73

Вилучення: Карлос Санчес, 3