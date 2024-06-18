Японія – Сенегал: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Японії та Сенегалу зустрінуться у матчі другого туру чемпіонату світу-2018 у групі Н. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Японія – Сенегал

24 червня, 18:00, Єкатеринбург, "Єкатеринбург Арена"

Головний арбітр: Джанлука Роккі (Італія)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Переможець матчу Японія – Сенегал в разі нічийного рахунку в грі Польща – Колумбія забезпечить собі вихід в 1/8 чемпіонату світу-2018. Враховуючи назви збірних у цьому квартеті, виграти кожній із сторін життєво необхідно – особливо для нинішніх лідерів, які у минулому турі неочікувано та при значній кількості нюансів прибили "Лос Кафетерос" та "Кадру". Будь-який результат, який залишить шанси полякам та колумбійцям, для японців і сенегальців невигідний.

Японія – Сенегал: прогноз на матч ЧС-2018

Японія у першому турі досить несподівано розбила Колумбію – причому більш несподіваним був не рахунок 1:2, а хід самого поєдинку. "Самураї" постійно змушували суперника відігруватись, а крім того завдали майже вдвічі більше ударів по воротах – як загалом, так і в площину. Звісно, при описі всього цього карнавалу не можна забувати про той факт, що з третьої хвилини японці грали в більшості, однак Японія у матчі проти Колумбії залишатиметься андердогом навіть з перевагою у два гравці.

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У другому турі на підопічних Акіро Нішіно чекає менш статусний, однак дуже фартовий суперник. Сенегал точно не стане закидувати їх шапками, тому тут ще треба подумати, який матч на ЧС-2018 буде для Японії найважчим – проти коронованих колумбійців з поляками чи проти скромних африканців?

Збірна Сенегалу також здивувала весь світ – не тільки стильними дредами тренера та його годинником за 150 тисяч євро (при зарплатні у 200 тисяч), а й цікавим футболом, якому Польща не знайшла ради, безславно програвши 1:2. Тут знову треба робити обмовку: підопічні Алью Сіссе вийшли вперед після автоголу Ціонека, а подвоїли свою перевагу після жахливого непорозуміння поляків. Криховяк виконав неточний пас назад, а Беднарек не помітив входження на поле Мбайє Ньянга, який обікрав усіх і забив у пусті.

Алью Сіссе – головний тренер збірної Сенегалу

Звісно, це фарт – однак фарт абсолютно по грі. Сенегал поступився по основним статистичним показникам, однак був гострішим та цікавішим – а також дуже, дуже швидким. Чи спрацює це у грі проти добре збитої Японії, яка точно не збирається виконувати бездумні паси на хід Ньянгу й гарно діє при стандартах? Все покаже очний матч.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою дві зустрічі – у товариських матчах 2001 та 2003 років. Обидва рази перемогу святкував Сенегал.

2. Японія жодного разу не забивала у ворота Сенегала та пропустила у власні ворота три м'ячі.

3. Японія двічі виходила в 1/8 фіналу чемпіонату світу – у 2002 та 2010 роках.

4. Сенегал лише одного разу грав на чемпіонатах світу, однак дійшов відразу ж до чвертьфіналу – у 2002 році. Тренер Алью Сіссе був капітаном тієї збірної.

Кадрова ситуація

Збірна Сенегалу

Новин щодо травмованих з табору збірної Сенегалу не приходило, а дискваліфікованих у її складі немає. Алью Сіссе має повний набір футболістів на матч, однак картина японців на настільки райдужна. За три дні до гри з'явилась інформація про пошкодження задньої поверхні стегна Кейсуке Хонди, участь у матчі якого тепер знаходиться під значним питанням. Всі інші гравці збірної Японії готувалися до Сенегалу у штатному режимі.

Орієнтовний склад на матч Японія – Сенегал

Японія: Кавасіма, Сакай, Йошіда, Шоджі, Нагатомо, Шібасакі, Хасебе, Інуї, Харагучі, Кагава, Осако

Сенегал: Хадім Н'Діайє, Мусса Ваге, Саліф Сане, Кулібалі, Сабалі, Гуйє, Альфред Н'Діайє, Сарр, Ньянг, Мане, Діуф

Прогноз Футбол 24 – 1:1

В матчі навряд чи доведеться побачити велику кількість голів. Обидві команди, в першу чергу, стараються впевнено зіграти позаду, а в атаці вже як карта ляже – хоча не можна сказати, що це автобуси без продуманої тактики. По два голи у минулому турі від цих команд не очікували, і очікування від їх очного матчу зміняться мало.

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Юя Осако веде боротьбу у матчі проти Колумбії

Сенегал та Японія не переважають один одного за класом. У складі обох колективів є світові зірки та перспективні футболісти. Африканці більш швидкі та технічні, однак японська команда має більший досвід виступів на чемпіонатах світу. Словом, козирі один одного команди б'ють, тож слід чекати нічийного рахунку.

Михайло Юхименко, Футбол 24